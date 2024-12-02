Правоохоронці відкрили кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху

У Долині після зіткнення з вантажівкою Renault, припаркованою на узбіччі, госпіталізували 31-річного водія Mercedes. Від отриманих травм чоловік невдовзі помер, правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 2 грудня, аварія сталася ввечері напередодні. За кермом Mercedes був мешканець Долини.

«31-річний водій не обрав безпечну швидкість руху і допустив зіткнення із припаркованою на узбіччі вантажівкою Renault Premium. Внаслідок зіткнення травмованого водія доставили до лікарні, однак від отриманих травм чоловік невдовзі помер», – зазначили правоохоронці.

За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами відкрито кримінальну справу. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.