37-річний водій за кермом був тверезий

Смертельна аварія сталася вночі в селі Голинь Калуської громади. 37-річний водій Opel Corsa збив пішохода і той від отриманих травм помер на місці. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 2 грудня, загиблий йшов по неосвітленій смузі руху автомобіля.

«На дорозі державного значення Н-10 сполученням Стрий – Чернівці – Мамалига, 37-річний водій Opel, місцевий мешканець, вчинив наїзд на пішохода. Чоловік від отриманих травм помер на місці події», – розповіли правоохоронці.

Водій за кермом був тверезий. Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.