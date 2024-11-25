На Прикарпатті 79-річний водій ВАЗ на смерть збив невідому жінку
Поліція встановлює особу загиблої
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Аварія сталася вранці 25 листопада у селищі Отинія
Смертельна аварія сталася вранці 25 листопада у селищі Отинія Коломийського району. Водій ВАЗ збив пішохідку і та від отриманих травм загинула на місці ДТП. Правоохоронці встановлюють особу загиблої.
Як повідомили ZAXID.NET у поліції Івано-Франківської області, за кермом автомобіля був 79-річний місцевий мешканець.
«Водій не вибрав безпечної швидкості і не врахував дорожню обстановку. В результаті цього допустив наїзд на жінку. Вона від отриманих травм загинула на місці події», – розповіли правоохоронці.
Наразі поліція встановлює особу загиблої та з’ясовує всі обставини аварії в Отинії.
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