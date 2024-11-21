Смертельна ДТП сталася на вулиці Тисменицька близько 5 години ранку

Смертельна ДТП сталася на вулиці Тисменицька в Івано-Франківську 21 листопада близько 5 години ранку. Водій ВАЗ збив пішохода і втік. Від отриманих травм 38-річний місцевий мешканець помер, правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, про тіло чоловіка на проїзній частині дороги на лінію «102» повідомив один з водіїв, який їхав по вул. Тисменицькій.

«Поліцейським вдалося встановити автомобіль та порушника. Ним виявився 25-річний мешканець обласного центру. Водій збив чоловіка, який рухався за межами пішохідного переходу. Опісля втік з місця вчинення злочину. Потерпілий – місцевий мешканець, 1986 року народження, від отриманих травм помер на місці ДТП», – інформують правоохоронці.

Водій-втікач через кілька годин сам звернувся до поліції і розповів, що поїхав з місця аварії, бо злякався. ВАЗ франківця помістили на арештмайданчик.

Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.