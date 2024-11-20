Внаслідок лобової аварії біля Івано-Франківська постраждали п’ятеро людей
27-річний водій Audi виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Opel
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Вранці 20 листопада на трасі Р-38 Богородчани – Гута в Івано-Франківському районі зіткнулися Audi та Opel. Внаслідок ДТП у лікарню доставили п’ятьох постраждалих.
Як повідомили ZAXID.NET у поліції Івано-Франківської області, аварія сталася о 9:40 в селі Підгір’я. 27-річний водій Audi виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Opel під керуванням 70-річного прикарпатця.
«В результаті ДТП обох водіїв, а також трьох пасажирів Opel 1978, 1956 і 1972 року народження доставили до медзакладу для визначення ступеню отриманих травм. У водіїв взяли кров на вміст алкоголю», – розповіли правоохоронці.
Обставини аварії з’ясовують, від важкості травм постраждалих залежатиме правова кваліфікація події.