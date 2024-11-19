ДТП сталася у селі Вістова на трасі Стрий – Чернівці – Мамалига

ДТП сталася у селі Вістова на трасі Стрий – Чернівці – Мамалига 18 листопада. Водій Mercedes Sprinter виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Ford Mondeo під керуванням 24-річного мешканця Львівської області. Внаслідок аварії травми отримали 6 людей, серед яких 5-річна дівчинка.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 19 листопада, за кермом Mercedes Sprinter був 70-річний мешканець Надвірної.

«Він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Ford Mondeo, яким керував мешканець Львівської області, 1990 року народження. Внаслідок ДТП травми отримали двоє водіїв, троє пасажирів Mercedes – 1972 та 1978 років народження з Надвірної. Також травмована 5-річна пасажирка Ford», – інформують правоохоронці.

Всіх постраждалих доставили до лікарні. Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Винуватцеві ДТП загрожує від 51 до 85 тис. грн штрафу, або до 2 років виправних робіт, або до 6 місяців арешту чи обмеженняя волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.