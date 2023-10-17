На Прикарпатті засудили чоловіка, який намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину, до 10 років ув’язнення. Прикарпатець переслідував двох 10-річних дівчат неподалік села Сваричів, а потім напав на одну з них і роздягнув. Чоловіка зупинили випадкові перехожі.

Замах на зґвалтування неповнолітньої стався наприкінці травня 2022 року в Калуській громаді. Місцевий житель неподалік села Сваричів біля річки Чечва помітив двох дівчат. Він почав їх переслідувати, діти налякалися і побігли. Однак чоловік не відстав, а побіг за ними. Коли наздогнав, то повалив одну з дівчат на землю і почав роздягати.

Інша дитина покликала на допомогу. На місце події прибігли місцеві жителі і відтягнули чоловіка від дівчини, а самого затримали до приїзду поліції.

«Прокурор у суді довів, що вчинив спробу зґвалтувати дитину раніше засуджений прикарпатець. В момент скоєння злочину він перебував в стані алкогольного сп’яніння. Чоловік, коли повалив дівчинку на землю, то схопив її за шию і почав душити, змушуючи до статевих зносин», – повідомили в прокуратурі Івано-Франківської області у вівторок, 17 жовтня.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Однак суддя вивчивши всі докази, зазначив, що провина прикарпатця повністю доведена. Калуський районний суд засудив місцевого жителя за закінчений замах на зґвалтування 10-річної дівчинки. Чоловіку призначили покарання – 10 років позбавлення волі. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.