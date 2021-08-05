Раніше прикордонник двічі притягався до адміністративної відповідальності

Прикордонника з Чернівецької області оштрафували за відмову виконувати наказ начальника і заступати на службу з охорони держкордону. Чоловік заявив начальнику, що не хоче служити в прикордонній службі, оскільки його морально-психологічний стан не дозволяє це робити. За невиконання наказу Герцаївський райсуд Чернівецької області оштрафував військовослужбовця на 2,5 тис. грн.

У постанові суду вказано, що конфлікт між військовослужбовцем та начальником стався у присутності кількох свідків.

«Дільничний інспектор відділу прикордонної служби «Герца» відмовився заступати на службу з охорони державного кордону, що відноситься до його прямих посадових обов'язків. У присутності двох свідків було повторно доведено про загальні обов'язки кожного військовослужбовця та прямі обов'язки дільничного інспектора. Чоловік відповів категоричною відмовою та заявив, що не бажає виконувати свій військовий обов'язок та будь-які службові завдання, на службу заступати не має наміру мотивуючи це тим, що у подальшому не буде продовжувати службу в лавах ДПСУ», – йдеться в постанові.

Під час судового засідання військовослужбовець визнав свою вину, повторивши, що не бажає нести службу в лавах ДПСУ через морально-психологічний стан. Просив суд не карати суворо.

Суддя Герцаївського райсуду Олена Акостакіоає визнала чоловіка винним у невиконанні наказу начальника і присудила штраф у 2,5 тис. грн. Також на користь держави чоловік має виплатити 454 грн судового збору.

Зазначимо, службовець раніше притягувався до адмінвідповідальності за розпивання алкогольних напоїв на службі. Водночас він ще може подати апеляцію на таке рішення суду впродовж 10 днів.