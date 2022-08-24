Росіянина, який міг загрожувати національній безпеці, було депортовано до Росії

Під час спроби в'їзду до Львова правоохоронці виявили 54-річного громадянина Росії. У чоловіка не було документів, які б надавали йому право перебувати на території України, тому його негайно депортували з країни, повідомила прес-служба Держприкордонслужби у середу, 24 серпня.

Окрім того, що в затриманого росіянина не було документів, він ще й не зміг пояснити правоохоронцям що робить в Україні. «Правоохоронці встановили, що іноземець перебуває на території України без законних підстав. Після тривалих розмов з оперативними співробітниками чоловік так і не зміг пояснити мету свого перебування в нашій країні», – повідомила прес-служба ДПСУ.

Тож оперативники спільно із працівниками Державної міграційної служби прийняли рішення про притягнення іноземця до адміністративної відповідальності та примусове повернення до країни походження. Росіянина вже депортували з України.

Нагадаємо, це вже не перша депортація росіян з України, які перебувають тут незаконно, без документів і можуть загрожувати національній безпеці. На початку липня львівська СБУ депортувала 40-річного росіянина, ще раніше було депортовано росіянина, який належав до радикальної групи, що становила загрозу державній безпеці.