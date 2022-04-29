СБУ депортувала із Львівщини росіянина без документів
Росіянин не зміг пояснити мету свого перебування в Україні
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Росіянина депортували за кордон та заборонили в’їзд в Україну
СБУ Львівщини затримала та депортувала громадянина Росії, що перебував на території України без документів. Про це спецслужба повідомила у п’ятницю, 29 квітня.
30-річний росіянин перебував на території України без документів, які б дозволяли йому проживати тут законно. До того ж чоловік не зміг пояснити мету свого перебування в Україні.
СБУ Львівщини ініціювала видворення громадянина країни-агресорки, йому заборонили в’їзд до України. Депортація поводилась спільно із працівниками Головного управління ДМС у Львівській області.
Нагадаємо, що раніше СБУ затримала та депортувала з Львівщини трьох російських пропагандистів.
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