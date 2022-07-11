40-річний росіянин не зміг пояснити оперативникам що він робить в Україні

Львівська СБУ виявила 40-річного громадянина Росії, який перебував в Україні незаконно. Чоловіка примусово депортували і заборонили в'їзд, повідомила прес-служба СБУ у понеділок вранці, 11 липня.

За даними працівників Служби безпеки, 40-річний росіянин перебував на території України без документів, які б надавали йому право проживати тут законно. Скільки саме часу іноземець незаконно пробув в Україні в СБУ не розголошують.

«Після тривалих розмов з оперативними співробітниками чоловік так і не зміг пояснити мету свого перебування в нашій країні. За ініціативою СБУ та з метою недопущення використання вказаного чоловіка спецслужбами держави-агресора на шкоду національній безпеці України прийнято рішення про примусове видворення іноземця за межі України із забороною в’їзду до нашої держави», – йдеться у повідомлені СБУ.

Депортували росіянина працівники СБУ разом із працівниками Головного управління ДМС у Львівській області.

До слова, це вже не перша депортація росіян з України, які тут перебувають незаконно і без документів. Раніше СБУ депортувала росіянина, який належав до радикальної групи, що становила загрозу державній безпеці.