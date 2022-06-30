Дівчатам казали, що вони їдуть до Польщі працювати у масажних салонах

Двох мешканців Івано-Франківської області підозрюють у вербуванні та продажі дівчат у сексуальне рабство закордон. Чоловіки пропонували дівчатам роботу в масажних салонах у ЄС та виготовляли їм документи для виїзду закордон. Прикарпатці діяли спільно з двома українцями, які проживали у Польщі. Схему викрили під час спроби відправки двох дівчат закордон через пункт пропуску «Краківець» на Львівщині.

Як у четвер, 30 червня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, двоє мешканців Прикарпаття вербували дівчат у різних регіонах України, пропонуючи їм нібито високооплачувану роботу у масажних салонах закордоном. Жінок відправляли до Польщі, де двоє інших громадян України змушували дівчат надавати інтимні послуги

«Для вербування підшукувались дівчата віком до 30 років, приємної зовнішності, з неблагонадійних сімей та зі скрутним матеріальним становищем, в основному із західних областей України. Їм пропонували високі заробітки за, нібито, роботу в масажних салонах на території сусідньої країни. Крім того, організатори схеми також виготовляли українкам документи для виїзду за кордон», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Схему викрили під час спроби перевезення двох українок до Польщі через пункт пропуску «Краківець». Правоохоронці провели обшуки вдома у мешканців Івано-Франківської області. Обом чоловікам повідомили про підозру у вчиненні за ч. 2 ст. 149 ККУ (торгівля людьми). За скоєне прикарпатцям загрожує до 12 років ув’язнення. Наразі вони перебувають під цілодобовим домашнім арештом.