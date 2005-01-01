Прикордонники затримали бойовика з «МВС ДНР» при спробі втекти до Німеччини

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 11:132050

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Українські прикордонники затримали на КПВВ «Гнутове» так званого «поліцейського» проросійської терористичної організації «ДНР», який збирався втекти до Німеччини.

«Оперативні співробітники Східного регіонального управління Держприкордонслужби з'ясували, що в період з 2014 по 2015 роки чоловік проходив службу в Сніжнянському відділі так званої “поліції ДНР” на посаді оперуповноваженого», – розповіли у Держприкордонслужбі.

За словами затриманого, він прямував до Маріуполя, щоб зробити собі закордонний паспорт та переїхати до Німеччини, а окуповану територію покинув через «беззаконня і корупцію».

Відтак прикордонники передали зловмисника працівникам поліції.

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