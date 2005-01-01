Прикордонники затримали бойовика з «МВС ДНР» при спробі втекти до Німеччини

Українські прикордонники затримали на КПВВ «Гнутове» так званого «поліцейського» проросійської терористичної організації «ДНР», який збирався втекти до Німеччини.

«Оперативні співробітники Східного регіонального управління Держприкордонслужби з'ясували, що в період з 2014 по 2015 роки чоловік проходив службу в Сніжнянському відділі так званої “поліції ДНР” на посаді оперуповноваженого», – розповіли у Держприкордонслужбі.

За словами затриманого, він прямував до Маріуполя, щоб зробити собі закордонний паспорт та переїхати до Німеччини, а окуповану територію покинув через «беззаконня і корупцію».

Відтак прикордонники передали зловмисника працівникам поліції.