Загальна площа проданого приміщення становила майже 200 м кв.

Верховний суд України остаточно повернув кінотеатр в центрі Тернополя у власність громади. Частину приміщення, площею майже 200 м кв., Тернопільська міська рада продала підприємцю в 2013 році. Відтоді тривали судові засідання, а приватна фірма встигла двічі перепродати частину кінотеатру.

В грудні Верховний суд України остаточно ухвалив вирок щодо повернення частини кінотеатру у власність громади. У 2013 році Тернопільська міська рада уклала з фізичною особою-підприємцем договір купівлі-продажу частини приміщення «Палацу Кіно» по вулиці Івана Франка, 8. Бізнесмен заплатив за кілька кімнат на другому поверсі, загальною площею 192 м кв., майже 2 млн гривень. Там він облаштував спортивний зал, решта приміщення – пустують. Прокурори встановили, що під час продажу чиновники міської ради підписували угоду з підприємцем, порушуючи встановлений законодавством порядок приватизації.

«Прокуратура оскаржила цей договір у суді, вигравши позов. Однак, під час судового розгляду, нежитлове приміщення двічі продавалося іншим фізичним особам. Не зупинило нечесних підприємців те, що на момент укладення договору купівлі-продажу діяли судові рішення, що забороняли продавати це приміщення до вироку суду», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини у вівторок, 5 грудня.

Суди першої та апеляційної інстанції Тернопільщини також прийняли позитивне рішення стосовно позову прокуратури, і залишили постанову без змін. Однак підприємець подав касаційну скаргу у Верховний Суд України, щоб все-таки скасувати попередні судові рішення. Верховний суд 7 листопада прийняв ухвалу і залишив в силі попередні рішення.

Приміщення «Палацу Кіно» на вулиці Івана Франка має історичну цінність для громади, оскільки будинок у центрі Тернополя зведено ще у 1891 році для просвітницьких та культурних заходів.