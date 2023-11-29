В суді жінка свою вину визнала

На Тернопільщині голова Горожанської сільської ради Монастириського району підробила рішення сесії і записала на 10 односельців земельні наділи. Жінка в паперах зазначила, що нібито відбувалася сесія сільради, хоча насправді такої не було. В суді чиновниці зізналася, що всі документи сфальсифікувала і попросила її суворо не карати.

Правоохоронці встановили, що 2 грудня 2020 року жінка, перебуваючи сама в Горожанській сільраді, склала фіктивний протокол про проведення тридцять дев’ятої сесії сьомого скликання. Під час сфальшованої сесії голова нібито винесла на розгляд депутатів питання про передачу у власність земельної ділянки взамін сертифіката на право на земельну частку. Також розглядалися на сесії і питання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства кільком односельцям. Усі ці рішення по підроблених документах були проголосовані одноголосно, також чиновниця поставила особистий підпис та печатку Горожанської сільської ради.

«В результаті таких протиправних дій обвинуваченої було незаконно 10 односельцям передано у власність 9 земельних ділянок загальною площею 18 га та загальною вартістю відповідно до нормативно-грошової оцінки 200 372 грн», – йдеться у рішенні Монастириського районного суду від 23 листопада.

В суді чиновниця свою провину визнала повністю, і засвідчила, що дійсно вона сфальшувала документи для передачі землі людям зі села.

Монастириський районний суд присудив жінці покарання у вигляді 2 місяців арешту, з позбавленням права обіймати посади, які пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 3 роки. Також жінка повинна заплатити 8500 гривень штрафу в державний бюджету.