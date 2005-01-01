Принцові Ліхтенштейну так сподобався Львів, що він відклав свій виліт

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 17:1016290

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Принцові Ліхтенштейну так сподобався Львів, що він відклав свій виліт
фото прес-служби ЛМР
Принц та принцеса Ліхтенштейну відклали свій виліт

Принц та принцеса Ліхтенштейну відклали свій виліт та вирішили залишитись у Львові на декілька годин довше. Гостям так сподобалося місто, що вони змінили програму офіційного візиту.

У супроводі міського голови Львова Андрія Садового делегація із принцом оглянули Оперний театр, що не було передбачено офіційною програмою.

Усі фото прес-служби ЛМР

Нагадаємо, у четвер, 7 червня, Львів відвідали принц і принцеса Князівства Ліхтенштейн.

Гості зустрілися з керівництвом міста та області. Під час зустрічі у львівській Ратуші міський голова Львова Андрій Садовий передав принцу листа з проханням зробити офіційне звернення до керівництва Росії щодо звільнення Олега Сенцова та ще майже 60 українських політичних в’язнів. Також делегація відвідала Родинний дім «Покрова». Також принц Алоїз та його дружина принцеса Софі відвідали Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла.

Також Андрій Садовий розповів про культурні події, що відбуваються у Львові, зокрема, про LvivMozArt та Leopolis Jazz Fest, адже принц Алоїз кілька років жив у Зальцбургу, звідки походить Моцарт.

До слова, це перший візит високого представника Ліхтенштейну від часу встановлення дипломатичних відносин між обома державами. Вчора принц відвідав Київ.

Нагадаємо, 30 травня Львів відвідав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

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