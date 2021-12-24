У п’ятницю, 24 грудня, ще три українські банки почали виплачувати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Щоб отримати її в цьому році, потрібно подати заявку до 29 грудня, повідомив у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Люди, які вже отримали виплату від держави, витратили її на книги, кіно та квитки всередині країни. Це три найпопулярніші опції, які вибирали. У вас теж є така можливість, тим більше, що кінотеатри та книгарні пропонують різні бонуси через оплату карткою «єПідтримка», – повідомив він.

За словами Федорова, з 24 грудня тисячу гривень почали виплачувати «ПриватБанк», «Ощадбанк» та «Укргазбанк». У цих банках картку «єПідтримка» відкрили 3,6 млн українців.

Загалом вже 6 млн українців відкрили спеціальні картки, 2,4 млн вже отримали свою тисячу гривень. Уже витрачено 270 млн грн.

Як інформував ZAXID.NET, 19 грудня в Україні стартувала програма виплати всім вакцинованим громадянам по 1000 гривень.

Їх можна буде витратити лише у певних сферах: придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концерт, виставку чи придбати книги. Або купити квитки для мандрівок всередині країни, на внутрішні залізничні та авіаперевезення. Пенсіонери зможуть на ці гроші придбати ліки.

Гроші можна отримати через «Monobank», «A-Банк», «Альфа-Банк», «Укргазбанк», «ПриватБанк» та «Ощадбанк». На виплати Кабмін виділив 8 млрд грн.

Як саме отримати гроші читайте в матеріалі ZAXID.NET.