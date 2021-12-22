Деякі банки України, які вже підключені до проекту «єПідтримка», у рамках якого вакцинованим від коронавірусу українцям держава виплачує по 1 тис. грн, до кінця цього року почнуть видавати пластикові картки. Дотепер ці гроші нараховувалися лише на віртуальні картки.

«Деякі банки до кінця цього року почнуть видавати також пластикові картки. Ми прогнозуємо, що наступного року таких банків буде більшість. Велика кількість банків зможе генерувати не лише віртуальні картки, а й також почне випускати пластикові картки», – сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час спільного брифінгу представників міністерств економіки і культури 22 грудня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Мінекономіки та Мінкультом у середу, не уточнивши подробиць.

Водночас Федоров нагадав, що наразі до проекту «єПідтримка» підключилися шість українських банків: «ПриватБанк», «А-Банк», «Альфа-Банк», Monobank, «Ощадбанк» і «Укргазбанк». Ще 13 банків – у процесі підключення.

Детальніше про те, як отримати тисячу гривень за вакцинацію і на що їх можна витратити, читайте у нашій статті.