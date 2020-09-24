Приватні перевізники Львова обіцяють купити автобуси з кондиціонерами. Це будуть 12-метрові великогабаритні автобуси марки Volvo та MAN вже з кліматичними установками. Перевізники тестують ці автобуси ще з грудня минулого року. Особливістю цього громадського транспорту є його екологічність, оскільки вони працюють виключно на стисненому газі. При цьому вартість одного такого автобуса становить лише близько 50 тисяч доларів. Про це розповів керівник концерну «Екопастранс» Ігор Самардак у програмі «Стінка на стінку».

Газові установки на автобуси ставили на заводі виробника, тому вони безпечні для пасажирів. Ці двигуни мають нульові викиди сірки в атмосеру, наголошує керівник львівського концерну «Екопастранс». Автобуси вживані 2009−2011 року випусків, але у збереженому стані. Їх мають намір пригнати до України зі Скандинавії. Зокрема, Норвегії та Швеції. Оскільки там, за словами львівських перевізників, вживані автобуси мають менший пробіг.

Скільки саме автобусів придбають, поки що не оприлюднюють.

«Ми пробували Volvo, MAN. Ми їх тестуємо. І я зроблю таку загадкову посмішку в цей момент. Не факт що ще до кінця цього року ми не побачимо оновлення екологічного транспорту. Невелике, зрозуміло, не масштабне, але приватні перевізники зможуть забити гол у ворота комунального АТП-1 хоча б тим, що ми привеземо з кондиціонерами автобуси» – сказав керівник концерну «Екопастранс» Ігор Самардак під час програми «Стінка на стінку»

Автобуси на газі планують придбати спільно кооперацією ТзОВ «Міра і К», ТзОВ «Фіакр Львів» і АТП-14630, щоб закрити повністю один міський маршрут. Який саме – перевізники обіцяють назвати згодом. Крім того, приватні перевізники на початку вересня підписали тристоронній меморандум із міською радою та концерном «Електрон» на закупівлю 200 електронівських електробусів. Ще 50 одиниць купує місто.

Повну версію програми Віталія Кублікова «Стінка на стінку» можна переглянути тут.