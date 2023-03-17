Забудовник зобов'язався прокласти нову дорогу ще до початку будівництва

У Львові девелоперська компанія «Марвел Девелопмент» будує нову дорогу – продовження вулиці Китайської з виїздом на Пасічну. Понад півкілометра вулиці інвестор зобов’язався збудувати за власний кошт ще до початку зведення житла у цьому мікрорайоні.

Про це 17 березня повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач, який мав робочий виїзд на місце будівництва. Там буде дві смуги руху, тротуар і, можливо, велодоріжка. Дорожнє полотно замостять бруківкою.

«Панове будівельники, беріть приклад. Виконані соціальні зобов’язання перед містом – це реально, достойно і навіть не боляче. А головне – це повага від міста та львів’ян. Бо люди все бачать і розуміють. Зрештою, якщо говорити мовою прагматизму – це капіталізація вашого бізнесу», – зазначив Любомир Зубач.

Половина планованого шляху вже забетонована. Новозбудована дорога з’єднається з теперішньою вулицею Китайською і фактично закільцює її із вулицею Пасічною. Схему руху на цій ділянці ще напрацьовують.

Нагадаємо, на ділянці площею близько 1 га на вул. Китайській у мікрорайоні Майорівка у Львові будують житловий комплекс зі спортивним центром на землях садово-городнього кооперативу. Забудовник пообіцяв прокласти нову під’їзну дорогу з вул. Пасічної до ЖК власним коштом і віддати у комунальну власність приміщення площею 200 м2.