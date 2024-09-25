Призери та їхні тренери зустрілись з міським головою Львова Андрієм Садовим

Львівські спортсмени, які представляли Україну на літніх Паралімпійських іграх у Парижі, здобули чотири медалі: золоту, срібну та дві бронзові. У середу, 25 вересня, призери та їхні тренери зустрілись з міським головою Львова Андрієм Садовим, який вручив їм подяки і премії від громади міста. Про це повідомили у Львівській міській раді.



Віктор Дідух за I місце в особистому турнірі з настільного тенісу та за III місце у міксті разом з Іриною Шинкарьовою (м. Вознесенськ) отримає 500 тис. грн, а його тренер Олександр Дідух – 200 тис. грн.

Наталія Морквич за II місце з фехтування на кріслах колісних у жіночій командній шпазі отримає 300 тис. грн, а її тренерка Світлана Колеснікова – 150 тис. грн.

Павло Баль за III місце у велоспорті (дисципліна – хендбайк на шосе, дистанція 56,8 км) отримає 200 тис. грн, а його тренер Богдан Добранський – 100 тис. грн.

«Для мене велика честь вручити вам ці подяки від громади міста Львова. Ми дуже пишаємось вами, вашими досягненнями, тому ці премії – це найменше, що ми можемо зробити сьогодні. Зараз українцям дуже потрібні перемоги, тому знайте, що ваші медалі дуже піднімають дух», – наголосив Андрій Садовий.

Фото Володимира Якимчука

Нагадаємо, восьмеро спортсменів зі Львівщини цьогоріч виступили на Паралімпійських іграх у Парижі. З 28 серпня до 8 вересня українські атлети гідно представляли Україну на міжнародній арені, де мали змогу продемонструвати не лише фізичну силу, а й стійкість, чесність, командний дух та волю до перемоги. На Паралімпіаді-2024 українці змагалися у 17 з 22 видів спорту — це рекорд в паралімпійській історії України. Львівські спортсмени виступили у 6 видах спорту: легкій атлетиці, стрільбі з лука, настільному тенісі, фехтуванні на кріслах колісних, плаванні та велоспорті.