Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення прикордонника про відмову в перетині кордону призовнику Євгену Щ., у якого є відстрочка від призову.

Як вказано у рішенні суду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2024 року, призовник Євген Щ. 24 липня 2023 року спробував виїхати до Польщі через пункт пропуску в Шегинях, однак прикордонник відмовив йому в перетині кордону. У відмові було зазначено, що чоловік «не зміг надати на паспортний контроль необхідні документи, які дають право на виїзд з України в умовах дії правового режиму воєнного стану», але не вказано, які саме документи не надав позивач.

Євген Щ. не погодився з рішенням прикордонника та звернувся до суду з проханням визнати відмову в перетині кордону протиправною та скасувати її. Євген Щ. подав до суду документи, що він є призовником (він надав документ про приписку до призовної дільниці) і у нього є відстрочка від призову до кінця вересня 2025 року, чоловік є докторантом Політехніки Опольської.

Справу розглядала суддя Зоряна Лунь, вона дослідила усі матеріали та вважає, що відповідач «не надав доказів існування обмежень у виїзді призовників за кордон для навчання». На думку суду, рішення про відмову Євгену Щ. у перетині кордону є протиправним. Зоряна Лунь задовольнила позов Євгена Щ. та скасувала рішення про відмову в перетині кордону.

Додамо, що нещодавно мешканець Львівщини не лише скасував заборону про перетин кордону, а й відсудив моральну та матеріальну компенсацію з держбюджету. Ще один чоловік через львівський суд скасував призов на військову службу. Він викладає у коледжі та має право на відстрочку від призову, але у ТЦК на це не зважали.