Восьма канденція Львівської міської ради, після майже трьох тижнів вимушеної перерви, через підтверджений коронавірус Садового, взялась таки до праці. Час на домовленості як публічні, так і кулуарні депутати також мали сповна. Нинішнє ж засідання пройшло напрочуд мирно, без жодних публічних конфліктів затятих опонентів. Ми до такого геть не звикли.

Згадаємо лише, що під сам кінець минулої каденції міськради майже усі рішення міської господарки блокувались певними депутатськими групами. Навіть такі, як антиковідна позика від європейських інституцій. То про що і якою ціною домовились? І чи не тиша це перед бурею?

Це програма «Стінка на стінку». Сьогодні мовимо наживо. І наступні 30 хвилин будемо говорити із депутатами міськради. А саме Вікторією Довжик, головою фракції «Самопоміч» та очільником фракції партії «Голос» у міській раді Віталієм Процем.