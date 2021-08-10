Проект інтер’єру Львівського муніципального центру мистецтв розробила українська архітектурна студія Replus bureau

Проект Львівського муніципального центру мистецтв, який розробила українська студія Replus bureau, номінували на архітектурну премію Dezeen Awards 2021. Як повідомили на сайті премії, проект муніципального центру увійшов до лонг-листа номінантів на премію.

Львівський муніципальний мистецький центр відкрили у жовтні 2020 року на вул. Стефаника, 11. Робота над першим муніципальним мистецьким центром тривала від листопада 2019 року. Очолила його ініціаторка створення та культурна менеджерка Ляна Мицько.

Проект реконструкції будівлі розробило Replus bureau. За проектом мистецький центр перетворили на багатофункціональний простір із лекційною аудиторією, мультимедійною бібліотекою, місцями для відпочинку, кафе та майстернею. Тут створили також безбар’єрний, інклюзивний простір, аби центр був доступний для всіх мешканців міста.

Зазначимо, що Премію Dezeen Awards організовує онлайн-журнал про архітектуру та дизайн Dezeen. У 2021 році до лонг-листа премії увійшли понад 300 проектів, що претендують на нагороди в 12 різних категоріях в галузі архітектури.

Нагадаємо, що торік архітектори Replus bureau облаштували сучасну квартиру зі скляним дахом над ванною у столітньому будинку на вул. Устияновича, який проектував Альфред Захаревич.