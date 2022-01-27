Сильних морозів упродовж вихідних і в перший день лютого у західних областях не очікується, утім, на сприйняття температури впливатимуть сильні вітри в усіх регіонах і мокрий сніг, що їх прогнозує Укргідрометцентр.

Львівщина

У п'ятницю, 28 січня, температура повітря у Львові та області упродовж доби коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу. Уночі падатиме сніг. Вітер – 5-10 м/с.

У суботу, 29 січня, сніг падатиме і вдень, і вночі, а вітер посилиться до 7-12 м/с. температура повітря – від 2 градусів тепла удень до 2-4 морозу вночі.

У неділю, 30 січня, погода залишиться такою ж, як напередодні – сніг, вітер і від 2 тепла до 4 морозу упродовж доби.

У понеділок, 31 січня, на мешканців Львівської області очікує мокрий сніг упродовж доби і температура повітря близько 0. Збережеться вітер швидкістю 7-12 м/с.

Лютий на Львівщині почнеться із температури повітря від 3 градусів морозу удень до 6 градусів нижче нуля у вівторок уночі. Без істотних опадів, вітер утихомириться до 5-10 м/с.

Тернопільщина

У п'ятницю, 28 січня, температура повітря на Тернопільщині упродовж доби коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу. Уночі падатиме сніг. Вітер – 5-10 м/с.

У суботу, 29 січня, температура повітря буде такою ж упродовж доби – до 2 морозу, сніжитиме тільки вночі. Вітер – 5-10 м/с.

У неділю, 30 січня, сніг падатиме і вдень, і вночі, а вітер посилиться до 7-12 м/с. температура повітря – від 2 градусів тепла удень до 2-4 морозу вночі.

У понеділок, 31 січня, температура повітря упродовж доби буде близько 0. І вдень, і вночі падатиме мокрий сніг, вітер – 7-12 м/с.

У вівторок, 1 лютого, у Тернопільській області похолодає до 3 морозу удень і до 6 – уночі, вітер – 5-10 м/с, без істотних опадів.

Прикарпаття

У п'ятницю, 28 січня, в Івано-Франківській області температура повітря становитиме близько 0, вночі сніжитиме. Вітер – 7-12 м/с.

У суботу, 29 січня, температура повітря упродовж доби буде до 2 градусів морозу, вітер – 5-10 м/с. Сніг синоптики також прогнозують лише уночі.

У неділю, 30 січня, на Івано-Франківщині сніжитиме упродовж доби, а температура повітря від 2 градусів тепла удень опуститься до 2-4 морозу вночі. Вітер – 5-10 м/с.

У понеділок, 31 січня, температура повітря становитиме близько нуля, вітер посилиться до 7-12 м/с, а мокрий сніг падатиме, за прогнозами, і вдень, і вночі.

Вже 1 лютого, у вівторок, опади в Івано-Франківській області не очікується, та вдень похолодає до 3 градусів морозу, уночі – до 6. Вітер – 5-10 м/с.

Буковина

У п'ятницю, 28 січня, температура повітря на Буковині становитиме від 0 до 2 тепла, і вдень, і вночі падатиме мокрий сніг. Вітер – 7-12 м/с.

У суботу, 29 січня, сніг падатиме тільки уночі, а температура повітря упродовж доби опускатиметься від 0 до 2 градусів морозу. Вітер – 5-10 м/с.

У неділю, 30 січня, синоптики прогнозують на Буковині сніг упродовж доби, а також від 2 тепла удень до 4-6 морозу – уночі. Вітер – 7-12 м/с.

У понеділок, 31 січня, у Чернівецькій області упродовж доби очікується мокрий сніг, температура повітря – близько 0. Вітер – 7-12 м/с.

У вівторок, 1 лютого, у Чернівецькій області істотних опадів не очікується, але похолодає до 3 градусів морозу удень і до 6 – вночі.

Закарпаття

У п'ятницю, 28 січня, у Закарпатській області погода змінюватиметься від 3 градусів тепла і мокрого снігу удень до 2 градусів морозу і снігу вночі. Вітер – 7-12 м/с.

У суботу, 29 січня, упродовж доби температура повітря становитиме від 0 до 2 градусів морозу, сніг синоптики прогнозують лише на ніч. Вітер – 5-10 м/с.

У неділю, 30 січня, удень у Закарпатській області очікується 2-4 градуси вище нуля і мокрий сніг з дощем, а вночі температура повітря опуститься до 2-4 градусів морозу, сніжитиме. Вітер – 7-12 м/с.

У понеділок, 31 січня, уночі очікується мокрий сніг, вдень – без істотних опадів. Температура повітря упродовж доби буде близько 0. Вітер – 5-10 м/с.

У вівторок, 1 лютого, у Закарпатській області опадів не очікується. Вітер – 3-8 м/с. Температура повітря від 0 вдень опуститься до 2-4 морозу вночі.

Волинь

У п'ятницю, 28 січня, у Волинській області упродовж доби очікується мокрий сніг, а температура повітря становитиме близько 0. Буде вітряно – 7-12 м/с.

У суботу, 29 січня, температура повітря по області становитиме від 0 до 2 градусів морозу, уночі падатиме сніг, вітер – 5-10 м/с.

У неділю, 30 січня, температура повітря удень становитиме від 0 до 2 градусів тепла, уночі – 2-4 морозу. І вдень, і вночі падатиме сніг. Вітер – 7-12 м/с.

У понеділок, 31 січня, температура повітря упродовж доби становитиме близько 0 грудня. І вдень, і вночі очікується мокрий сніг. Вітер – 7-12 м/с.

У вівторок, 1 лютого, у Волинській області похолодає до 3 градусів морозу удень і до 4-6 – уночі. Вітер – 5-10 м/с. Істотних опадів не передбачається.

Рівненщина

У п'ятницю, 28 січня, у Рівненській області упродовж доби буде близько 0 градусів, і вдень, і вночі очікується мокрий сніг. Вітер – 7-12 м/с.

У суботу, 29 січня, температура повітря упродовж доби коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу, вночі сніжитиме, вдень – без істотних опадів, вітер – 5-10 м/с.

У неділю, 30 січня, на Рівненщині від 2 градусів тепла удень похолодає до 4 градусів морозу уночі. Упродовж доби падатиме сніг, вітер – 7-12 м/с.

У понеділок, 31 січня, у Рівненській області упродовж доби очікується мокрий сніг і температура повітря близько 0. Вітер – 7-12 м/с.

У вівторок, 1 лютого, на Рівненщині похолодає до 3 градусів морозу удень і до 4-6 – уночі. Вітер – 5-10 м/с. Без істотних опадів.

Через снігопади та ожеледицю і водії, і пішоходи мають дотримуватись простих правил – не перевищувати швидкість, не переходити дорогу у недозволених місцях, тепло і зручно вдягатись і бути помітними один для одного завдяки світлорефлекторним елементам одягу.