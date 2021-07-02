Протягом вихідних, 3-4 липня, у Львові та області спаде спека, температура повітря коливатиметься від 20°С до 25°С. Також синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози.

За даними синоптиків львівського гідрометцентру, у суботу, 3 липня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 9 – 14°С тепла, вдень 20 – 25°С тепла.

У неділю, 4 липня, також можливі короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 10 – 15°С тепла, вдень 21 – 26°С тепла.

У понеділок, 5 липня, вночі буде без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер 5 липня буде змінних напрямків 3 – 8 м/с, а у вівторок, 6 липня, північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 11 – 16°С тепла, вдень 23 – 28°С тепла.