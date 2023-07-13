Стан, в якому перебуває укриття

Золочівська окружна прокуратура через суд зобов'язала підприємство «Стальворк» у Бродах облаштувати занедбане укриття для 700 працівників. У прес-службі Львівської обласної прокуратури у четвер, 13 липня, розповіли, що на балансі компанії перебуває протирадіаційна споруда цивільного захисту

«Суд визнав протиправною бездіяльність балансоутримувача укриття та зобов'язав вжити заходів щодо приведення його в належний технічний стан. Підприємство протягом тривалого часу, нехтуючи безпекою працівників не забезпечило приведення даного приміщення у стан готовності. Відповідно, унеможливило використовувати його за призначенням. Мова йде про сховище загальною площею близько 400 м²», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Прес-служба Львівської обласної прокуратури не називає назву підприємства. Однак на опублікованих фото є номер укриття, за яким можна встановити його адресу. Йдеться про сховище компанії «Стальворк», яка займається виробництвом радіаторів і котлів центрального опалення. Керівником підприємства є Роман Грицишин. У рішенні Львівського окружного адміністративного суду йдеться, що укриття раніше належало Бродівському механічному заводу. У сховищі можуть перебувати 732 людини.

Укриття, яке належить підприємству «Стальворк» (Фото Львівської обласної прокуратури)

Нагадаємо, що Львівська ОВА перевірила 975 укриттів в навчальних закладах області. Непридатними з них виявилися 146. Крім цього, 30 сховищ були зачиненими.