Загальна вартість переданих електронних сигарет – понад 10 млн грн

Львівська обласна прокуратура передала на потреби Збройних Сил України понад 30 тис. арештованих електронних сигарет. Їхня загальна вартість – понад 10 млн грн. Про це у четвер, 6 квітня, повідомили на Facebook-сторінці Львівської обласної прокуратури.

Сигарети арештували в ході розслідування кримінального провадження щодо придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Далі прокурори звернулися до суду і отримали ухвалу для передачі арештованих електронних сигарет на потреби ЗСУ.

Як повідомили в прокуратурі Львівщини, станом на 6 квітня електронні сигарети передали представникам двох військових частин Збройних Сил України.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів скерували до суду для розгляду.

Зазначимо, це не вперше Львівська обласна прокуратура передає бійцям Збройних Сил України арештовані сигарети.