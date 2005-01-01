Прокуратура опублікувала відео вибуху гранати у нічному клубі в Сумах

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 14:011370

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Прокуратура опублікувала відео вибуху гранати у нічному клубі в Сумах
фото Нацполіції
На відео чоловік у балаклаві кидає гранату під ноги відвідувачам клубу

У мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано момент вибуху гранати в сумському нічному клубі Луна. Відео опублікувала прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко в неділю, 10 червня.

«Відео, на якому видно, як зловмисник зриває чеку і кидає гранату під ноги відвідувачам. 24-річний чоловік в реанімації», – написала Науменко на своїй сторінці в Facebook.

На відео можна побачити, як чоловік в балаклаві висмикує чеку, перегинається через огорожу на вході в клуб і кидає гранату. Відразу після цього він намагається втекти, однак, перечіпляється на сходах і падає.

Нагадаємо, поліція затримала чоловіка, який підірвав гранату РГД-5 в нічному клубі в Сумах. Внаслідок вибуху постраждали восьмеро людей.

Поліція кваліфікувала подію за чотирма статтями Кримінального кодексу, в тому числі і як замах на вбивство.

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