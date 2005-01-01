У нічному клубі в Сумах вибухнула граната, 7 постраждалих

Імовірного підозрюванго затримали правоохоронці

Внаслідок вибуху гранати РГД-5 в нічному клубі «Луна» на вул. Інтернаціоналістів у Сумах в неділю, 10 червня, зранку постраждало 7 осіб. Про це повідомляє місцеве видання «Данкор» з посиланням на начальника міськвідділу поліції Павла Карабуту.

За його словами, можливого підозрюваного 1990 р.н. затримали співробітники патрульної поліції і служба охорони нічного клубу. Мотиви злочину поки невідомі.

Вибух стався близько 6 ранку.

«За неперевіреними даними, чоловік у балаклаві кинув гранату в бік охоронців закладу», – пише видання.

На місці злочину також працюють заступник прокурора області Рустам Галаєв і перший заступник керівника Сумської місцевої прокуратури Андрій Шапошник.

Як повідомив Карабута, ця подія кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу – «Замах на вбивство», «Опір співробітникам поліції», «Зберігання і застосування вогнепальної зброї» і «Хуліганство із застосуванням заздалегідь приготованого предмета для нанесення тілесних ушкоджень».

Нагадаємо, раніше двоє дітей та їхній батько потрапили до лікарні у Сумах через вибух мисливського пороху.