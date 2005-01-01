Двоє дітей та їхній батько потрапили до лікарні у Сумах через вибух мисливського пороху

Місце інциденту

У Сумах від вибуху мисливського пороху постраждало двоє дітей і їх батько. Про це повідомляє прес-служба регіонального управління Нацполіції в п'ятницю, 8 червня.

Як стало відомо, у важкому стані з опіками різного ступеня тяжкості в лікарню було госпіталізовано 10-річного хлопчика разом з 10-місячною сестричкою, а також їх батько.

«Поліцейські встановили, що 10-річний хлопчик з дозволу батька і в його присутності, а також у присутності своєї 10-місячної сестрички заради розваги підпалив мисливський порох, внаслідок чого і стався вибух. Зараз діти у вкрай важкому стані знаходяться в реанімаційному відділенні Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. А їх 41-річний батько знаходиться в опіковому відділенні», – йдеться в повідомленні.

Як пояснив поліції батько постраждалих дітей, банку з мисливським бездимним порохом Сокіл виробництва СРСР знайшов у сусідній нежитловій і відкритій квартирі його син. Після чого він дозволив підпалити хлопцеві порох, в результаті чого і стався вибух.

У свою чергу, поліцейські знайшли в цій квартирі ще три банки пороху і коробку з капсюлями (пістонами).

За цим фактом поліція порушила кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше у Чернівцях від вибуху знайденої сумки постраждав 17-річний хлопець.