Прокуратура оскаржить рішення суду щодо ув’язнення мера Сколе на 6,6 років за хабар

Прокуратура Львівської області оскаржить вирок Стрийського міськрайонного суду, яким міського голову Сколе Володимира Москаля та юристку Сколівської міськради Ганну Зінькевич-Домбровську визнали винними в одержанні хабара. У прес-службі прокуратури ZAXID.NET уточнили, що покарання, яке суд призначив меру Сколе, прокурори вважають надто м'яким.

Володимиру Москалю призначили покарання у вигляді 6 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах влади та місцевого самоврядування терміном на 3 роки. Юристу Сколівської міськради призначили позбавлення волі на 5 років та 5 місяців з позбавленням права займати посади в органах місцевого самоврядування та конфіскацією майна.

Згідно вироку суду, у липні-серпні 2015 року вони вимагали та отримали 18 тис. грн хабара від представника підприємства за позитивне вирішення питання щодо перемоги у конкурсі на оренду нежитлового приміщення комунальної власності територіальної громади м. Сколе, із подальшим укладенням договору оренди, визначення мінімальної вартості орендної плати та сприянням у купівлі вказаного приміщення.

Прокуратура назвала вирок суду надто м’яким та подасть апеляцію.