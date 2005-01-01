Прокуратура оскаржить рішення суду щодо ув’язнення мера Сколе на 6,6 років за хабар

СуспільствоСофія Лазуркевич, 23 березня6350

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Прокуратура Львівської області оскаржить вирок Стрийського міськрайонного суду, яким міського голову Сколе Володимира Москаля та юристку Сколівської міськради Ганну Зінькевич-Домбровську визнали винними в одержанні хабара. У прес-службі прокуратури ZAXID.NET уточнили, що покарання, яке суд призначив меру Сколе, прокурори вважають надто м'яким.

Володимиру Москалю призначили покарання у вигляді 6 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах влади та місцевого самоврядування терміном на 3 роки. Юристу Сколівської міськради призначили позбавлення волі на 5 років та 5 місяців з позбавленням права займати посади в органах місцевого самоврядування та конфіскацією майна.

Згідно вироку суду, у липні-серпні 2015 року вони вимагали та отримали 18 тис. грн хабара від представника підприємства за позитивне вирішення питання щодо перемоги у конкурсі на оренду нежитлового приміщення комунальної власності територіальної громади м. Сколе, із подальшим укладенням договору оренди, визначення мінімальної вартості орендної плати та сприянням у купівлі вказаного приміщення.

Прокуратура назвала вирок суду надто м’яким та подасть апеляцію.

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