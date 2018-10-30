Прокуратура оскаржить вирок у справі про побиття журналістки Тетяни Чорновол

Ігоря Корнілова, який був одним із учасників нападу на Тетяну Чорновол засудили до 5 років позбавлення волі.

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 09:156690

До теми

Прокуратура проситиме суворішого покарання для нападника на Тетяну Чорновол, якого напередодні засудили до 5 років ув'язнення. Про це 29 жовтня повідомляє прес-служба ГПУ.

У відомстві уточнили, що прокуратура оскаржить вирок у вигляді 5 років позбавлення волі Ігору Корнілову - одному із нападників взимку 2013 року на народного депутата і журналістку Тетяну Чорновол.

«Органом досудового розслідування та прокурором у кримінальному провадженні дії вказаного громадянина було кваліфіковано як закінчений замах на умисне вбивство потерпілої, з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб, однак, за результатами судового розгляду, судом обвинувачення змінене. У зв’язку з чим, на даний час прокурором опрацьовується питання щодо апеляційного оскарження вироку суду», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у четвер, 25 жовтня, Бориспільський міськрайонний суд Київської області засудив до 5 років позбавлення волі Ігоря Корнілова, якого звинувачують у нападі на нардепа Тетяну Чорновол у грудні 2013 року. Тоді зловмисники сильно побили журналістку. 15 червня 2017 року ймовірний організатор побиття повісився у СІЗО.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Нападника на журналістку Тетяну Чорновол засудили до 5 років в'язниці ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук