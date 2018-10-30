Прокуратура оскаржить вирок у справі про побиття журналістки Тетяни Чорновол

Прокуратура проситиме суворішого покарання для нападника на Тетяну Чорновол, якого напередодні засудили до 5 років ув'язнення. Про це 29 жовтня повідомляє прес-служба ГПУ.

У відомстві уточнили, що прокуратура оскаржить вирок у вигляді 5 років позбавлення волі Ігору Корнілову - одному із нападників взимку 2013 року на народного депутата і журналістку Тетяну Чорновол.

«Органом досудового розслідування та прокурором у кримінальному провадженні дії вказаного громадянина було кваліфіковано як закінчений замах на умисне вбивство потерпілої, з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб, однак, за результатами судового розгляду, судом обвинувачення змінене. У зв’язку з чим, на даний час прокурором опрацьовується питання щодо апеляційного оскарження вироку суду», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у четвер, 25 жовтня, Бориспільський міськрайонний суд Київської області засудив до 5 років позбавлення волі Ігоря Корнілова, якого звинувачують у нападі на нардепа Тетяну Чорновол у грудні 2013 року. Тоді зловмисники сильно побили журналістку. 15 червня 2017 року ймовірний організатор побиття повісився у СІЗО.