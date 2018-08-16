Прокуратура попросила 15 років ув'язнення для Віктора Януковича

Віктор Янукович від 2014 року переховується в Росії

Прокурори Головної військової прокуратури просять суд винести вирок у вигляді 15 років в'язниці екс-президенту Віктору Януковичу у справі про державну зраду. Про це заявив прокурор Максим Крим під час виступу на судових дебатах, інформує «Громадське».

Зазначається, що виступ Крима та його колеги Руслана Кравченка супроводжувався протестами та вигуками з боку адвокатів Януковича, які виступали проти проведення дебатів та залучення до справи державного адвоката.

Згодом речниця генпрокурора Лариса Сарган виклала у Facebook текст виступу прокурорів у справі про державну зраду Віктора Януковича, озвучений під час дебатів 16 серпня. Своє звернення до суду представники обвинувачення прикрасили епітетами, метафорами та іншими художніми засобами.

«Бог кожному дає свій шанс. Зробити світ навколо себе кращим, людей поряд – щасливішими. Такий шанс отримав і він – зробити Україну сильною та процвітаючою, а 45 мільйонів громадян – успішними», – такий початок мала заява прокурорів.

Потім представники обвинувачення заявили, що Януковичу повірили люди різних професій і регіонів, а він зрадив.

«Гарант Конституції Янукович Віктор Федорович зрадив свій народ. …Як останній боягуз він покинув країну напризволяще, втік в обійми агресора, який уже стиснув Крим воєнним кільцем», -–виголошували прокурори.

Вони додали, що «не маючи і краплі каяття, на догоду ворогові», Янукович зробив все від нього залежне для захоплення території України агресором.

«Скалічені долі, розлучені родини, залишені оселі – ось така гірка ціна зради однієї людини, у якої був шанс… Історія розставить усі крапки над «і» про роль зрадника держави Януковича. Засудить Януковича і Бог, і люди», – йшлося у промові обвинувачення.

Як пише «Українська правда», після цього прокурори навели факти державної зради екс-президента.

«Враховуючи викладене та приймаючи до уваги беззаперечність, достатність, належність і допустимість доказів обвинувачення, ПРОШУ: Януковича Віктора Федоровича, 9 липня 1950 року народження, визнати винуватим у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та призначити йому покарання: - за ч. 1 ст. 111 КК України – у вигляді 15 років позбавлення волі; - за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України – у вигляді 13 років позбавлення волі; - за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України – у вигляді 12 років позбавлення волі», – йдеться у промові обвинувачення.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, прокурори просили остаточно призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Також обвинувачення попросило стягнути з екс-президента близько 100 тис. грн процесуальних витрат.

Як писав ZAXID.NET, 28 листопада 2016 року Януковичу було оголошено підозру в державній зраді. Януковичу інкриміновано те, що 1 березня 2014 року, перебуваючи на території РФ, він вчинив державну зраду, звернувшись із письмовою заявою до президента РФ Володимира Путіна з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів державної власності на суму понад 1,080 трлн гривень.