Аварійну будівлю колишнього заводу демонтували в лютому 2021 року

Прокуратура розслідує кримінальне провадження через демонтаж адміністративного корпусу колишнього львівського заводу «Полярон». Демонтувати будівлю у 2021 році дозволив суд за зверненням забудовника, який поруч збудував житловий комплекс. Адмінкорпус перебував на балансі НУ «Львівська політехніка», однак частина приміщень належала банку й під демонтаж не підпадала.

Йдеться про адміністративний корпус №5 колишнього заводу «Полярон» на вул. Угорській, 14. Після занепаду заводу ця будівля на праві держвласності перейшла у власність НУ «Львівська політехніка». У 2020 році компанія «КСФ Груп», що орендує на території колишнього заводу дві сусідні з адмінкорпусом земельні ділянки загальною площею 1,8 га та будує на них ЖК із дитсадком, звернулась до суду з вимогою зобов’язати «Львівську політехніку» демонтувати будівлю. Свій позов забудовник пояснив тим, що будинок є аварійним та може зашкодити мешканцям сусідніх будинків.

У липні Господарський суд Львівської області визнав будівлю колишнього заводу аварійною та зобов’язав НУ «Львівська політехніка» її демонтувати. У лютому 2021 року цю будівлюю демонтували.

Як стало відомо ZAXID.NET із матеріалів справи, у липні 2024 року слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного демонтажу будівлі заводу через зловживання владою (ч. 2 ст. 364 ККУ). За версією слідства, в межах виконання рішення суду про демонтаж працівники НУ Львівська політехніка розробили відповідний робочий проєкт, на підставі якого компанія-підрядник знесла корпус загальною площею 4275,1 м2. Частина приміщень площею 403,5 м2 не були у власності університету, однак їх демонтували. Через це держава зазнала збитків на 2,7 млн грн.

Ці приміщення належать ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк». Майно підприємство отримало у 2008 році під час поділу приміщень колишнього корпусу №5 заводу «Полярон» між різними власниками. Після демонтажу цих приміщень банк через суд зобовʼязав університет сплатити 2,7 млн грн. Однак політехніка оскаржила це рішення в апеляції, а Верховний Суд відправив справу на новий розгляд.

Оскільки «Промінвестбанк» мав російське походження, у 2022 році його ліквідували, майно – націоналізували, а тому прокуратура звернулася в суд про захист майна банку, яке перейшло державі.

Підозри у цій справі ще не вручені, однак в матеріалах справи вказано, що до вчинення злочину причетні службовці університету та співробітники підприємства, яке виконувало демонтаж. Наразі суд дозволив слідчому вилучити документи для перевірки їх причетності до злочину.

Нагадаємо, завод «Полярон» на вул. Угорській у Львові заснували у 1959 році на базі колишнього велосипедного заводу. Тут виготовляли генераторні лампи для радіолокаторів, а в радянський період він вважався найбільшим виробником електронних засобів на Заході України. У 2014 році підприємство оголосило про банкрутство, а у 2015 році депутати ЛМР затвердили детальний план території в межах колишнього заводу, за яким територію перетворили на новий житловий мікрорайон.

Земельна ділянка під корпусом №5 за ДПТ призначена для будівництва й обслуговування житла з вбудованим дитсадком. Оскільки університет не оформив права на постійне користування землею, то в майбутньому ніякого нового будівництва тут вести не можуть.