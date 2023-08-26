За словами Стерненка, прокуратура проситиме для нього 15 років позбавлення волі

У справі активіста Сергія Стерненка про самозахист прокурор попросив призначити активісту додаткову психіатричну експертизу. Про це сам Стерненко 25 серпня написав у Facebook.

Також прокурор просить відправити на додаткову експертизу ніж ZT-0620, яким, як стверджує активіст, він захищався під час нападу на нього в Одесі. Крім того, обвинувачення попросило суд викликати на допит експертів.

«Суть у тому, що ми вже давно підійшли до стадії вироку. Прокуратура вже давно подала всі свої докази, давно допитала всіх, кого хотіла. Зі свого боку ми також подавали свої докази, допитували тих, кого вважали за необхідне. І ось перед тим, як переходити вже на стадію дебатів, а потім, відповідно, до вироку, прокуратура прийшла до суду з новими клопотаннями», – написав Стерненко.

Він додав, що за цим обвинуваченням прокуратура буде просити для нього 15 років ув’язнення.

«Простими словами: прокурори не можуть мене ув'язнити, тому їм потрібно провести нові додаткові експертизи й затягти час, щоб нафабрикувати хоч щось, що дозволить їм вимагати мого ув'язнення за будь-яку ціну... За даним обвинуваченням прокуратура буде просити для мене строк ув'язнення у вигляді 15 років позбавлення волі», – зазначив він.

Нагадаємо, що у 2018 році на Стерненка в Одесі вчинили три напади. Під час останнього, який стався 24 травня 2018 року, він смертельно поранив ножем одного з нападників – Івана Кузнєцова. Другий нападник, Олександр Ісайкул, утік із місця події, а потім виїхав з України. Активіст стверджує, що діяв у межах самозахисту. Під час нападу він також дістав поранення.

Під час нападу Стерненко завдав ножового поранення одному з нападників – Івану Кузнецову. Невдовзі той помер від отриманих ран. Слідчі ставлять під сумнів версію про самозахист Стерненка через «подальші дії» після ударів активіста. Сам Стерненко пов'язує напад зі своєю діяльністю активіста і протестами проти забудов в Одесі. В організації нападу він звинувачує мера Геннадія Труханова.