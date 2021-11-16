Прокурор не має право покидати межі області без дозволу

Слідчі ДБР повідомили про підозру прокурору Івано-Франківської обласної прокуратури Івану Шутці, який наїхав на пішохода в селі Пійло у 2019 році. Внаслідок ДТП 32-річний пішохід отримав тілесні ушкодження середньої важкості. Водночас, відповідно до ухвали Івано-Франківського суду, прокурор не має право покидати межі області без дозволу та зобов'язаний здати свій закордонний паспорт.

У вівторок, 16 листопада, прес-служба Державного бюро розслідувань повідомила, що начальнику відділу Івано-Франківської обласної прокуратури, який наїхав на пішохода, повідомлено про підозру. Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел йдеться про начальника Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури Івана Шутку.

За версією правоохоронців у листопаді 2019 року в селі Пійло Калуського району на Івано-Франківщині прокурор за кермом власного автомобіля, маючи технічну можливість уникнути наїзду, збив чоловіка, який переходив дорогу поблизу пішохідного переходу. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження середньої важкості.

Прокурора підозрюють в порушенні правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Відповідно до ухвали Івано-Франківського суду, підозрюваний має прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, не покидати Івано-Франківську область без дозволу, повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи. Також прокурор має утримуватися від спілкування зі свідками ДТП та потерпілим і здати на зберігання свій закордонний паспорт.