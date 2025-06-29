Загальноміське прощання з Ігорем Калинцем відбудеться на площі Ринок

Родина Ігоря Калинця, який помер в суботу, 28 червня, на 86-му році життя, повідомила про час і місце прощання з поетом та його похорону.

Так, попрощатися з Ігорем Калинцем можна буде в понеділок, 30 червня, о 19:00 в соборі святого Юра. Там відбудеться парастас за померлим.

У вівторок, 1 липня, в соборі о 12:00 відбудеться чин похорону, а о 13:30 – загальноміська церемонія прощання на площі Ринок.

О 14:00 буде поминальне віче, після чого Ігоря Калинця поховають на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря №67.

Рідні Ігоря Калинця просять не приносити на прощання і похорон вінків і квітів, а натомість перерахувати гроші фонду «Львівський лицар» для допомоги Збройним силам України.

«Ми знаємо, як Ігор Калинець чекав перемоги і переживав за наших захисників на фронті. Тому просимо зробити те, що зробив би він», – ідеться в повідомленні, де також можна знайти реквізити фонду «Львівський лицар».

Як повідомляв ZAXID.NET, поет-дисидент, громадський діяч Ігор Калинець помер у Львові в суботу, 28 червня. 9 липня йому мало виповнитися 86 років.