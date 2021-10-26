Проти народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви відкрили кримінальне провадження через його відео зі стріляниною, заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

«Фактова справа є», – сказала вона журналістам у вівторок, 26 жовтня, відповідаючи на запитання, чи порушили щодо Киви провадження після його стрілянини, повідомив «Бабель».

За її словами, про те, за якою саме статтею відкрито провадження, вона повідомить тоді, коли справа дійде до висунення підозри.

Окрім того, на цій зустрічі з журналістами Венедіктова додала, що стосовно Киви розслідується «достатньо багато кримінальних справ», пише «Укрінформ».

Як повідомляв ZAXID.NET, 15 жовтня, у день вбивства Степана Бандери, Ілля Кива оприлюднив відео, на якому він з автоматом в руках заявив, що є лідером «антифашистського руху» в Україні. У кінці відео він вистрілив з автомата у повітря і влаштував феєрверк.