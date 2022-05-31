Під час обшуку в чоловіка виявили фото та відео матеріали з антиукраїнським контентом

Провідному інженеру-конструктору ДП «Антонов» повідомили про підозру через публікації з виправдовуванням збройної агресії РФ та прославлянням армії країни-агресора. Про це повідомили в прокуратурі Київської області.

За даними слідства мешканець Ірпеня впродовж березня-травня 2022 року поширював у соцмережах публікації у підтримку РФ та виправдовування збройної агресії проти України.

«Підозрюваний поширював карту України, на якій частина територій нашої держави нібито стала належати сусіднім країнам. "Немає такої країни як Україна. Є окраїна Росії», «Zа наших», «Сила V правде» – такі месенджери пропагував і підтримував підозрюваний"», – повідомили в прокуратурі.

Під час обшуку в чоловіка виявили та вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, фото та відео матеріали з антиукраїнським контентом. Крім того, в СБУ повідомили, що крім техніки у затриманого вилучили конструкторську документацію щодо літакобудування.

Чоловік агітував колег з ДП “Антонов” підтримувати агресію проти України та неодноразово звертався до президента РФ про надання йому російського громадянства. Його діяльність викрила контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки «Укроборонпрому». Підозру повідомлено за ч. 2 ст. 436-2 КК України «Виправдовування, визнання правомірною, забезпечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників».