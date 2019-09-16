Прожитковий мінімум в Україні наступного року зростатиме тричі

Загальний прожитковий мінімум в Україні з 1 січня 2020 року збільшиться на 162 гривні і становитиме 2027 гривень. В той же час Кабінет міністрів «має здійснити рішучі кроки» щодо наближення розміру прожиткового мінімуму до 4251 гривні, сказано у проекті державного бюджету на 2020 рік.

Згідно з проектом, з 1 липня загальний прожитковий мінімум збільшиться до 2118 грн, з 1 грудня – до 2189 грн.

При цьому для дітей віком до 6 років зазначений показник становитиме: з 1 січня 2020 року – 1779 грн, з 1 липня – 1859 грн, з 1 грудня – 1921 грн.

Для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2218 грн, з 1 липня – 2318 грн, з 1 грудня – 2395 грн.

Для працездатних: з 1 січня 2020 року – 2102 грн, з 1 липня – 2197 грн, з 1 грудня – 2270 грн.

Для людей, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1638 грн, з 1 липня – 1712 грн, з 1 грудня – 1769 грн.

«Кабінету міністрів здійснити рішучі кроки щодо наближення у 2020 році розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини, яка може становити розрахунково близько 4251 гривню з відповідним коригуванням розміру прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення», – сказано у законопроекті про державний бюджет України на 2020 рік.

Як зазначає «Економічна правда», виступаючи у Верховній Раді перед своїм призначенням нинішній прем'єр Олексій Гончарук заявив, що в Україні зареєстрований «неадекватний прожитковий мінімум, за ці кошти неможливо вижити».

Як повідомляв ZAXID.NET, 15 вересня уряд зареєстрував у парламенті проект держбюджету на 2020 рік. Він, зокрема, передбачає підвищення мінімальної зарплати, збільшення видатків на безпеку, скасування дотації для аграрних підприємств на користь малих фермерських господарств, збільшення видатків на Офіс президента й парламент, а також зменшення видатків на субсидії.

При цьому уряд пообіцяв відкоригувати проект держбюджету до його розгляду депутатами в другому читанні.