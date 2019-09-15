Стали відомі основні показники держбюджету на 2020 рік

Кабінет міністрів у неділю, 15 вересня, вніс до Верховної Ради проект державного бюджету на 2020 рік, який передбачає доходи держбюджету (включаючи трансферти) на суму 1,079 трлн грн, видатки – на 1,17 трлн, дефіцит (різниця між видатками і доходами) становитиме 2,09%.

Як розповів прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, до 2 листопада уряд розраховує внести до проекту бюджету корективи згідно з оновленим прогнозом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Як пише «theБабель», проект держбюджету-2020 передбачає, що мінімальна заробітна плата зросте на 450 грн і становитиме 4723 грн.

Загальні видатки на охорону здоров’я у проекті держбюджету на 2020 рік передбачені на рівні 108 млрд грн, що на 9,8 млрд грн більше, ніж у поточному році. Зокрема, 700 млн грн з цієї суми передбачено на лікування українців за кордоном

Видатки державного бюджету-2020 на освіту попередньо заплановано у сумі 136,4 млрд грн, що на 7,7 млрд грн більше, ніж у 2019 році. Зокрема, вперше у проекті бюджету передбачено видатки на розвиток закладів вищої освіти в обсязі близько 300 млн грн.

Видатки на розвиток культури та інформаційну сферу передбачено на рівні 8,6 млрд грн. З цієї суми 2 млрд грн підуть на фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ), повідомила агенція «Укрінформ».

За словами прем’єр-міністра, поточний варіант держбюджету скасовує дотації агропідприємствам на користь підтримки малих фермерів.

«Також ми змінили підхід в державній підтримці агросектору. Замість дотування великих підприємств ми сфокусуємося на тому, щоб у разі ухвалення земельної реформи компенсувати відсоткову ставку для фермерів (малих підприємств)», – сказав Гончарук в неділю, 15 вересня, на прес-конференції, повідомила «Економічна правда»..

Видатки на національну безпеку збільшено на 33,8 млрд грн і становитимуть 245,8 млрд грн. Фінансування Пенсійного фонду в 2020 році обійдеться державі в 172,6 млрд грн.

На розвиток дорожньої інфраструктури передбачено 74,4 млрд грн, з яких 69,7 млрд грн – Дорожній фонд.

Крім того, витрати на підтримку енергетичної незалежності складуть 2 млрд грн, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

За інформацією міністерки фінансів Оксани Маркарової, Україна планує наступного року запозичити близько 380 млрд грн.

«По запозиченнях ми плануємо близько 380 млрд грн. Переважно сподіваємося, що це будуть запозичення від наших офіційних кредиторів. Ми будемо продовжувати розвивати місцевий ринок в гривні... Ми сподіваємося, що запозичимо трішки менше, ніж нам треба буде відати. Наша мета – борг взяти під контроль і скорочувати відсоток боргу до ВВП кожен рік максимально швидко”, – сказала Маркарова на прес-конференції в неділю, 15 вересня, повідомила агенція УНН.

Як стверджує Маркарова, бюджет розрахований з урахуванням курсу 28,2 гривні за долар США.

Також проект держбюджету на 2020 рік передбачає збільшення видатків на Офіс президента і Верховну Раду, зменшення видатків на субсидії, а також зростання тричі прожиткового мінімуму.