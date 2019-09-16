Видатки на субсидії наступного року можуть зменшити на 8 млрд грн

Кабінет міністрів України пропонує зменшити державні видатки на виплату субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у 2020 році на 8 млрд грн або 14,5%. Такі дані оприлюднили у проекті держбюджету на 2020 рік, текст якого опубліковано на сайті парламенту.

Загалом у 2020 році на виплату субсидій передбачено 47,62 млрд грн, в той час як у 2019 році на субсидії виділили 55 млрд грн, з яких 20 млрд – у грошовій формі (монетизовані субсидії).

Як пише «Громадське Телебачення», у 2020 році вся сума субсидій на оплату комунальних послуг передбачена у грошовій формі. Від виплати субсидій у формі «знижки» на компослуги уряд планує відмовитися.

Нагадаємо, що в проекті держбюджету на 2020 рік передбачено підвищення мінімальної зарплати, а також збільшення видатків на Офіс президента і Верховну Раду. Крім того, значну частину держбюджету уряд планує витратити на погашення державного боргу.

Водночас, під час презентації бюджету громадськості в уряді наголосили, що цифри у ньому можуть кардинально змінитися до другого читання, яке відбудеться до 2 листопада 2019 року. Зокрема, це пов’язано з тим, що у чинному проекті не враховано низку реформ, які планує провести уряд, а також економічного ефекту від них.