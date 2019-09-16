У держбюджеті-2020 планують збільшити видатки на Офіс президента і Верховну Раду

У проекті державного бюджету на 2020 рік передбачене зростання видатків на діяльність Верховної Ради та Офіс президента України. Водночас видатки на діяльність Кабінету міністрів пропонують зменшити. Такі дані вказані у проекті держбюджету на 2020 рік, текст якого опубліковано на сайті парламенту.

Зокрема, на Верховну Раду уряд планує витратити на 3 мільйони гривень більше, ніж у 2019 році – загалом 1,973 млрд грн (проти 1,97 млрд грн у 2019 році).

На діяльність Офісу президента заклали 986,59 млн грн, що на 39,4 млн гривень більше, ніж у 2019 році, пише «Громадське».

При цьому видатки на уряд у проекті держбюджету-2020 планують зменшити. Загалом на Кабмін у 2020 році планують витратити 1,77 млрд грн, що на 55 млн грн менше, ніж у 2019 році.

Водночас зазначимо, що під час презентації бюджету громадськості в уряді наголосили, що цифри у ньому можуть кардинально змінитися до другого читання, яке відбудеться до 2 листопада 2019 року. Зокрема, це пов’язано з тим, що у чинному проекті не враховано низку реформ, які планує провести уряд, а також економічного ефекту від них.

Нагадаємо, що уряд в держбюджеті на 2020 рік заклав, серед іншого, збільшення мінімальної зарплати.