Митрополит Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що перехід парафій від Московського патріархату до ПЦУ сповільнився через судову тяганину. УПЦ (МП) намагається оскаржувати рішення судів на користь ПЦУ, розповів він в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Це погіршило в останній час переходи. Бо відбувається певний тиск, юридична зараз боротьба в судах. Хоча ми практично на 100% виграємо всі судові позови з боку Московського патріархату. Вони намагаються оскаржити. Але якщо громада вирішила, то будь-який суд ніколи не зможе заборонити чи скасувати рішення цієї громади. Якщо вона хоче бути в українській церкві, вона має це право, згідно з Конституцією, українськими законами», – сказав Епіфаній.

Глава ПЦУ також відповів на запитання вірянина, до якої церкви йому ходити, якщо в його місті дві церкви Московського патріархату та одна греко-католицька.

«Це є проблемою загалом східної України, є багато тих, які хочуть відвідувати храм ПЦУ, але, на жаль, їх немає в тій місцевості. І вони змушені відвідувати храми РПЦ. Це з часом буде змінено. Бо громада змінює. Потрібно гуртуватися. Потрібно робити все залежне від громади для того, щоб рухатися в напрямку переходу», – зазначив митрополит Київський і всієї України.