Митрополит Епіфаній очолив ПЦУ в 39 років

За останні десять років кількість вірян серед молодих людей знизилася – серед молоді стало на 15% менше вірян, повідомив предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

«Час загального навернення після радянського атеїзму вже пройшов. Тобто кожному священику та архієрею на місці треба наполегливо працювати, залучаючи особливо молодь. Бо, згідно з останньою статистикою, за 10 років ми бачимо, що на 15% серед молоді менше стало віруючих. І я акцентував увагу на тому, що потрібно знаходити нові якісь приклади, місії, навернення, просвітництва нашої української молоді. Бо з часом ми побачимо, що цей процес буде поглиблюватися», – сказав очільник Православної церкви України в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Він додав, що церква намагається «запропонувати таку модель, яка не обтяжувала би настільки людину, щоб людина виконувала хоча б мінімум» в духовній практиці.

«Коли ми будемо вимагати максимум, то ми можемо втратити взагалі. Потрібно, залучаючи молодь, робити все задля того, щоб вони себе почували духовно комфортно у громаді, в церкві. І тоді, звичайно, вони будуть приходити та будуть дієвими членами церкви», – вважає митрополит.

Додамо, що Епіфаній очолив новостворену Православну церкву України в грудні 2018 року у віці 39 років.