47% поляків негативно ставляться до Римсько-католицької церкви, тоді як позитивно її діяльність оцінюють лише 41% опитаних, свідчать результати дослідження соціологічної агенції CBOS, пише Rzeczpospolita.

Видання зазначає, що з моменту попереднього опитування, яке пройшло у вересні цього року, думка поляків щодо діяльності Римсько-католицької церкви значно погіршилась. Зараз вона найгірша з 1993 року, коли востаннє було зафіксовано виразну перевагу негативних оцінок діяльності РКЦ над позитивними.

Запитання в опитувальнику звучало так: «Прошу вас оцінити діяльність різних інституцій і організацій. Як би ви оцінили діяльність РКЦ?»

Згідно з результатами опитування, діяльність РКЦ позитивно оцінює 41% поляків. З вересня кількість тих, хто позитивно ставиться до Римсько-католицької церкви, зменшилась на вісім відсотків. Для порівняння, восени минулого року про позитивне ставлення до РКЦ заявляли 52% поляків.

Натомість 47% висловили незгоду з діями церкви. Кількість таких людей у порівнянні з вереснем зросла на шість відсотків.

Позитивно до РКЦ ставляться здебільшого люди, які займаються релігійними обрядами (беруть участь у них щонайменше раз на тиждень), потенційні виборці правлячої партії «Право і Справедливість» (PiS), респонденти з правими поглядами, а також ті, хто має базову або (рідше) професійну освіту.

Також позитивно до РКЦ ставляться старші люди і жителі сіл.

Негативне ставлення до РКЦ здебільшого висловлюють молоді поляки віком від 18 до 34 років, жителі міст із населенням понад 100 тис., ті, хто не практикує релігію, а також – респонденти з вищою освітою і великими доходами.

У цьому ж опитуванні поляки оцінювали діяльність президента, парламенту, поліції та Конституційного суду.

44% поляків позитивно оцінюють діяльність президента Анджея Дуди, 45% оцінюють її негативно. 50% опитаних негативно ставляться до Конституційного суду, тоді як 24% – позитивно.

До діяльності депутатів негативно ставляться 63%, а позитивно її оцінюють 24% опитаних.

До поліції позитивно ставляться 58% поляків, однак видання зазначає, що це один з найгірших показників у порівнянні з вереснем цього року і за останнє десятиліття загалом. Негативно діяльність поліції оцінюють 29% опитаних.

Опитування проходило в період з 30 листопада до 10 грудня. В ньому взяли участь 1010 осіб.

Зазначимо, Польща вважається однією з найрелігійніших країн у Європі. В листопаді 2016 року тамтешня влада навіть оголосила Ісуса королем Польщі. Разом з тим польська влада ухвалює рішення, які викликають масові протести в місцевого населення. Одним з таких є заборона абортів, яку в країні намагалися запровадити двічі –у 2016 і 2020 роках. Однак через масові протести відповідні рішення не почали діяти.