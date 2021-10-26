Церква Святого Успіння у селі Шепель була побудована у 1780 році

Волинський апеляційний суд відмовив у позові священику УПЦ МП села Шепель Миколі Іллюку. Екс-настоятель храму Успіння Божої Матері вимагав визнати недійсними збори громади, на яких понад 200 людей проголосували за перехід до Православної церкви України. У липні 2021 року у позові священику відмовив Луцький міськрайонний суд. Згодом Микола Іллюк подав апеляцію, у якій йому також відмовили.

Як йдеться у матеріалах справи, 15 лютого 2019 року громада села Шепель, яка раніше перебувала в УПЦ МП, проголосувала за перехід до Православної церкви України. Це рішення одноголосно (212 голосів) прийняли на зборах громади. Тодішній настоятель церкви, яка ще була під юрисдикцією УПЦ МП, пішов до суду, аби оскаржити це рішення. Зокрема, у суді він намагався довести, що процедура голосування була проведена з порушеннями.

Втім, Луцький міськрайонний суд відмовив настоятелеві у позові. «Реалізація права релігійної громади не може бути обмеженою особистими інтересами особи, яка не згідна із прийнятими рішеннями про канонічне підпорядкування релігійної громади», – йдеться у рішенні суду від 15 липня.

Але позивач з таким висновком не погодився і подав на апеляцію. Втім, і Волинський апеляційний суд відмовився задовільнити позов. Постанова набрала чинності 19 жовтня 2021 року. Зазначається, що священик також може оскаржити її у Верховному Суді протягом тридцяти днів з моменту прийняття.