Чоловік зайшов до храму «без будь-якого одягу»

Ковельський міськрайонний суд оштрафував чоловіка на 51 гривню через те, що той зайшов оголеним до храму «Воскресіння Славущє» УПЦ МП в Ковелі. Інцидент стався третього травня. Суд визнав чоловіка винним у порушенні громадського порядку. Також обвинувачений повинен заплатити 454 грн судового збору.

Як інформує видання «Ковель Медіа», інцидент у храмі стався третього травня опівдні. У цей час оголений чоловік зайшов до церкви «Воскресіння Словущеє», що на вулиці Тараса Боровця у мікрорайоні «Сільмаш». На місці порушника зафіксували патрульні поліцейські, вони також склали адмінпротокол. Також вони зафіксували подію на боді-камеру. Пізніше відеозапис пред'явили у суді.

У постанові Ковельського міськрайонного суду від 16 липня йдеться, що дії громадянина Леоніда З. кваліфікували за статтею 173 (дрібне хуліганство). На засіданні обвинувачений підтвердив усі обставини, викладені у протоколі про адміністративне правопорушення.

Суд визнав чоловіка винним у порушення громадського порядку і постановив сплатити 51 гривню штрафу. Також він заплатить 454 грн судового збору в дохід держави.