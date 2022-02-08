Тернопільський священик Степан Лановий (справа) проводив спільні богослужіння із невизнаним ПЦУ священиком Ніконом Граблюком (зліва)

У Тернополі відсторонили від церковного служіння священика Православної церкви України за те, що він правив богослужіння із невизнаним ПЦУ єпископом з Одеси. Указ про заборону богослужіння на рік, а також звільнення з посади настоятеля двох парафій протоієрею Степану Лановому підписав Архиєпископ Тернопільський і Бучацький (ПЦУ) Тихон. Якщо впродовж року Степан Лановий покається, заборону на служіння можуть зняти.

Священик Степан Лановий є настоятелем релігійної громади «Парафія Різдва Пресвятої Богородиці» в Чорткові та «Парафія Святого Архистратига Михаїла» в селі Остап’є Підволочиського району. В указі, який оприлюднили на офіційній сторінці Тернопільсько-Бучацької єпархії ПЦУ зазначається, що священик порушив кілька правил, якими керується ПЦУ. «За участь в діях, спрямованих на розділення Православної церкви України, за порушення канонічного порядку та церковного статуту, за участь в служінні особи, яка перебуває під канонічною забороною протоієрей Степан Лановий з 7 лютого звільняється з посади настоятеля двох парафій і забороняється йому богослужіння терміном на 1 рік», – зазначається в указі Архиєпископа Тернопільського і Бучацького (ПЦУ) Тихона.

У Тернопільсько-Бучацькій єпархії ZAXID.NET пояснили, що священик Степан Лановий відсторонений за те, що кілька разів разом молився і відправляв літургію із невизнаним ПЦУ єпископом Одеським Ніконом Граблюком. Єпископ Одеський Нікон підпорядковується Філарету, який не визнав Православну церкву України і намагається відродити Українську православну церкву Київського патріархату.

В єпархії також зазначили, що якщо за рік відсторонення священик Степан Лановий щиро покається і більше не буде проводити служби спільно з невизнаними релігійними діячами, то заборону з нього знімуть.

Нагадаємо, що 18 січня 2022 року Патріарх Філарет звернувся до Окружного адміністративного суду Києва із вимогою зобов’язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті поновити Українську православної церкви Київського патріархату. УПЦ КП було ліквідовано в 2019 році вже після того, як була проголошена єдина українська православна церква.